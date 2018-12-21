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При растаможке "евроблях" заставляют платить 8500 грн "добровольного взноса"

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Только на этих взносах ГФС получила уже 52,7 млн дополнительных гривен.
При растаможке владельцы авто должны заплатить 8500 гривен "добровольного взноса"
При растаможке владельцы авто должны заплатить 8500 гривен "добровольного взноса"
hsc.gov.ua

При расчете суммы растаможки, владельцам евроблях придется учесть еще один платеж.

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Владельцы "евроблях", которые нарушили термины транзитного или временного ввоза автомобилей на территорию Украины должны заплатить штраф в размере 8500 гривен.

Но учитывая, что за одно и то же нарушение наказывать дважды нельзя, после оплаты штрафа автомобилисты могли продолжить ездить на своих авто с иностранной регистрации - повторный штраф им выписать не могли.

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Эту особенность украинских законов в ГФС обошли достаточно оригинально. Теперь, при растаможке владельцы автомобилей должны будут заплатить 8500 гривен "добровольного взноса", который является обязательным условием растаможки. В ГФС особенно уточняют, что тот взнос не является штрафом.

Владельцам "евроблях", которые не нарушили термины, платить взнос не придется. Сообщается, что только на этих взносах ГФС получила уже 52,7 млн дополнительных гривен.

Ранее сообщалось, что владельцам "евроблях" упростили процедуру растаможки авто.

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Теги: евробляхи, растаможка, штраф
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atos    21.12.2018, 13:00
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atos
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