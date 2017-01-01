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За три месяца во Львове оштрафовали сумасшедшее количество "героев парковки"

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Только за одни сутки, 19 декабря, было выписано 92 постановления на 25,6 тысяч.
"Героиня парковки" во Львове
"Героиня парковки" во Львове
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Новые правила парковки вступили в силу только 27 сентября. За прошедшие с того момента три месяца было выписано 1977 постановлений за неправильную парковку на сумму около 560 тысяч гривен. Об этом сообщает ТСН

Всего на данный момент нарушители заплатили 250 тысяч гривен. Только за одни сутки, 19 декабря, было выписано 92 постановления на 25,6 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Киеве засняли очень наглого “бога парковки“.

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Теги: Парковка, новые правила парковки, штрафы, Львов
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