Какой уровень алкоголя в крови разрешен для водителей

Даже 0,2 промилле влияют на поведение и реакцию водителя, поэтому необходимо дождаться полного протрезвления.

Все водители в Украине знают, что наказуемым является содержание алкоголя в крови водителя на уровне 0,2 промилле. Этот “зазор“ ввели в правила на случай погрешности теста, или индивидуальных особенностей организма (например, при некоторых заболеваниях в крови может быть выявлено низкое содержание алкоголя, даже, если человек не употреблял).

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В некоторых странах этот “зазор“ даже больше. Например, в Германии - 0.5 промилле, а в Канаде - 0,8. Правда, в случае ДТП такой уровень будет отягчающим обстоятельством.

Не так давно Автоцентр проводил эксперимент, чтобы выяснить, сколько все же нужно выпить, чтобы набрать ровно 0,2 промилле. В эксперименте приняли участие мужчины и женщины разного веса и в итоге удалось получить интересные усредненные результаты.

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Позволяет ли наличие ненаказуемого “зазора“ употреблять алкоголь в минимальных дозах? Ответ - однозначно нет. Даже такой уровень алкоголя влияет на поведение и реакцию водителя, поэтому строго необходимо дождаться полного протрезвления. Также уровень алкоголя зависит от множества факторов (вес человека, наличие закуски, состояние здоровья в данный момент и многие другие), поэтому рассчитать попадание в норму очень сложно и рисковано.