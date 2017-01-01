Михаэль Шумахер больше не прикован к постели - СМИ

В Сети появились новые подробности состояния здоровья знаменитого гонщика Формулы 1.

В Сети появились новые подробности состояния здоровья знаменитого гонщика Формулы 1. Михаэль Шумахер начал передвигаться на инвалидной коляске, сообщает Daily Mail.

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Это большой прогресс, учитывая, что последние 5 лет спортсмен был прикован к постели. Сообщается, что вскоре Шумахер полетит в США, для прохождения курса реабилитации.

Напомним, что в 2013 году Михаэль получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах. Чтобы облегчить лечение, Шумахера ввели в состояние искусственной комы.

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В 2014 году передавалось о том, что спортсмен вышел из комы и теперь ему предстоит длительный период реабилитации. Достоверных подробностей о состоянии Шумахера нет - его родственники и друзья хранят в тайне любые детали процесса лечения.

Ранее сообщалось, что болид буквально взлетел на скорости 276 км/час.