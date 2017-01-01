Въезжающие в Запорожскую область "евробляхи" стали регистрировать

Сами автомобилисты к такому нововведению относятся с пониманием.

Автомобили с европейскими номерами регистрируют на въезде и выезде из области Facebook.com

На блокпостах на въездах в Запорожскую область стали в обязательном порядке регистрировать "евробляхи". Об этом сообщил начальник областного управления Нацполиции Александр Панченко, сообщает Сегодня.

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Автомобили с европейскими номерами регистрируют на въезде и выезде из области. На такие меры пошли в связи с большим количеством ДТП и угонов авто на "бляхах" в области. Регистрация авто поможет идентифицировать его хозяина, если появится такая необходимость.

Сами автомобилисты к такому нововведению относятся с пониманием, заявляет Панченко.

Ранее сообщалось, что при растаможке "евроблях" заставляют платить 8500 грн "добровольного взноса".