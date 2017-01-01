Въезжающие в Запорожскую область "евробляхи" стали регистрировать
Сами автомобилисты к такому нововведению относятся с пониманием.
На блокпостах на въездах в Запорожскую область стали в обязательном порядке регистрировать "евробляхи". Об этом сообщил начальник областного управления Нацполиции Александр Панченко, сообщает Сегодня.
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Автомобили с европейскими номерами регистрируют на въезде и выезде из области. На такие меры пошли в связи с большим количеством ДТП и угонов авто на "бляхах" в области. Регистрация авто поможет идентифицировать его хозяина, если появится такая необходимость.
Сами автомобилисты к такому нововведению относятся с пониманием, заявляет Панченко.
Ранее сообщалось, что при растаможке "евроблях" заставляют платить 8500 грн "добровольного взноса".
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