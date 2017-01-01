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Автомобили скорой помощи будут ловить нарушителей с помощью камер

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С помощью камер хотят фиксировать нарушения водителей, которые не предоставляют приоритет автомобилям скорой.
Существующие временные нормы приезда скорых почти никогда не соблюдается
Существующие временные нормы приезда скорых почти никогда не соблюдается
kiev.informator.ua

Депутаты внесли в Верховную Раду законопроект №9447, по котрому предлагается оборудовать видеорегистраторами все автомобили скорой помощи.

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С помощью камер хотят фиксировать нарушения водителей, которые не предоставляют приоритет автомобилям скорой.

Сообщается, что существующие нормы, по которым скорая должна приезжать на вызов в пределах 10 минут в городе и 20 минут - в сельской местности, почти никогда не соблюдается. Чаще всего это происходит из-за низкой культуры некоторых водителей на дороге.

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Также в законопроекте предлагается прояснить, в каких случаях кареты скорой помощи пропускать необходимо. Нарушением будет считаться блокирование дороги скорой с включенными проблесковыми сигналами синего цвета и включенным звуковым сигналом.

Ранее сообщалось, какой уровень алкоголя в крови разрешен для водителей.

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Теги: скорая помощь, законопроект, Верховная рада, штрафы
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