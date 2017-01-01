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Растаможенные по льготной цене "евробляхи" разрешили продавать

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Машины нельзя было продавать в первый год после растаможки.
Проходить повторную регистрацию для продажи авто не придется
Проходить повторную регистрацию для продажи авто не придется
depositphotos.com

Автомобили с европейской регистрацией, которые были растаможены по льготным ценам, официально разрешили продавать. Об этом сообщает глава главного СЦ МВД Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

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Речь идет о действующей уже несколько лет льготной цене растаможки сравнительно новых авто (начиная с 2010 года выпуска). Такие машины нельзя было продавать в первый год после растаможки, но теперь этот запрет снят.

Сообщается, что отметка о запрете отчуждения в свидетельстве о регистрации авто не будет мешать его продаже, поэтому проходить повторную регистрацию не придется.

Ранее сообщалось, что будет если не растаможить “евробляху“ вовремя?

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Теги: евробляхи, законопроекты, продажа авто
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