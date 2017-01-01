Владельцам "евроблях" ниже Евро-5 не дают растаможить авто

Запрет объясняется тем, что автомобили были везены во время действия прошлых правил.

Запрет на растаможку авто ниже экостандарта Евро-5 был сильно смягчен Facebook.com

У владельцев "евроблях" ниже экостандарта Евро-5 массово возникают проблемы с их растаможкой. Об этом сообщает УБР, со ссылкой на главу Association of Troubleshooters Сергея Креймера.

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Запрет на растаможку авто ниже экостандарта Евро-5 был сильно смягчен в конце 2018 года - по новым правилам к растаможке должны допускаться автомобили уже не ниже экостандарта Евро-2.

Тем не менее, на практике, зарегистрировать авто ниже экостандарта Евро-5 не получается, не смотря на все уплаченные взносы.

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Запрет объясняется тем, что автомобили были везены во время действия прошлых правил, а закон обратной силы не имеет. Проблему обещали решить, но до сих пор продвижения по этому вопросу не наблюдается. По словам эксперта, единственный шанс проти сертификацию для этих авто сейчас - через взятки.

Ранее сообщалось, что в украинском такси хотят официально отказаться от "евроблях".