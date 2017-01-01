В Нацполиции показали как защитить авто от воров - видео

Нацполиция подготовила информационное видео о том, как эффективно уберечь свое авто от автоворов.

Нацполиция подготовила информационное видео о том, как эффективно уберечь свое авто от автоворов. Видео появилось на странице Нацполиции в Facebook.

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Наиболее эффективный способ - оставлять машину на охраняемой стоянке. Стоянка должна обязательно охраняться по периметру и иметь пропускной режим.

Не следует также пренебрегать блокираторами (коробки передач, педалей, или руля). Эти средства просты в эксплуатации, но существенно усложняют жизнь ворам.

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И последний совет - надежно спрятать в авто GPS-трекер. но выбирать лучше трекеры, которые посылают сигнал раз в день, а не непрерывно, иначе их легко найти и отключить.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ зарабатывать на автомобилистах.