В Нацполиции показали как защитить авто от воров - видео
Нацполиция подготовила информационное видео о том, как эффективно уберечь свое авто от автоворов. Видео появилось на странице Нацполиции в Facebook.
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Наиболее эффективный способ - оставлять машину на охраняемой стоянке. Стоянка должна обязательно охраняться по периметру и иметь пропускной режим.
Не следует также пренебрегать блокираторами (коробки передач, педалей, или руля). Эти средства просты в эксплуатации, но существенно усложняют жизнь ворам.
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И последний совет - надежно спрятать в авто GPS-трекер. но выбирать лучше трекеры, которые посылают сигнал раз в день, а не непрерывно, иначе их легко найти и отключить.
Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ зарабатывать на автомобилистах.
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