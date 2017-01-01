В ОАЭ решили устанавливать радары для пешеходов

Hather направлены не на фиксацию нарушений, а на предупреждение участников дорожного движения об опасных ситуациях.

Камеры фиксируют приближающийся транспорт и сообщают об этом пешеходов adpolicehq twitter.com

Отныне радаров придется бояться не только водителям. В ОАЭ решили установить специальные радары для пешеходов. Об этом сообщает Униан.

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Первые радары установят в Абу-Даби, в районах с повышенным риском попадания в ДТП.

Назвали систему "Hather", или "смотри в оба". В отличии от обычных радаров, Hather направлены не на фиксацию нарушений, а на предупреждение участников дорожного движения об опасных ситуациях.

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С помощью радаров пешеходов будут предупреждать, когда дорогу переходить опасно - камеры фиксируют приближающийся транспорт и сообщают об этом пешеходов.

Кроме этого, система предупреждает водителей о появлении на дороге пешеходов. Если после предупреждения водитель не пропустит пешехода, камера сфотографирует его номерной знак и передаст информацию в полиции, где водителю выпишут штраф.

Ранее сообщалось, что водитель Ferrari свернул с обрыва, после разговора с копом.