Количество ДТП в Украине уменьшилось - Нацполиция
В Нацполиции опубликовали сравнительную статистику за 2017 и 2018 годы. Информацию опубликовал зам начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.
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Как выяснилось, количество ДТП в Украине в 2018 году снизилось, по сравнению с предыдущим. В частности, в 2018 году произошло:
- на 12406 зарегистрированных ДТП меньше (снижение на 7,6 процентов)
- на 2926 ДТП с пострадавшими меньше (снижение на 10,7 процентов)
- на 3793 меньше людей получили травмы (снижение на 10,9 процентов)
- на 82 человека меньше погибло в результате ДТП (снижение на 2,4 процента)
Ранее сообщалось, что в Нацполиции показали как защитить авто от воров - видео.
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