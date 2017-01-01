Количество ДТП в Украине уменьшилось - Нацполиция

В 2018 году произошло на 12406 зарегистрированных ДТП меньше, чем в 2017 depositphotos.com

В Нацполиции опубликовали сравнительную статистику за 2017 и 2018 годы. Информацию опубликовал зам начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

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Как выяснилось, количество ДТП в Украине в 2018 году снизилось, по сравнению с предыдущим. В частности, в 2018 году произошло:

на 12406 зарегистрированных ДТП меньше (снижение на 7,6 процентов)

на 2926 ДТП с пострадавшими меньше (снижение на 10,7 процентов)

на 3793 меньше людей получили травмы (снижение на 10,9 процентов)

на 82 человека меньше погибло в результате ДТП (снижение на 2,4 процента)

Ранее сообщалось, что в Нацполиции показали как защитить авто от воров - видео.