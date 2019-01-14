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Стало известно, когда начнут конфисковать нерастоможенные "евробляхи"

Комментариев: 1
В Украине не планируют продлевать льготный период для растаможки "евроблях", который заканчивается 22 февраля.
С 22 февраля 2019 года растаможка будет стоить уже полную стоимость
С 22 февраля 2019 года растаможка будет стоить уже полную стоимость
hsc.gov.ua

Льготный период, за который можно растаможить "евробляху" со значительной скидкой продолжать не будут.

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Об этом заявил председатель Волынской таможни Виктор Кривицкий на своей странице в Facebook, со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политике Нину Южанину.

Не смотря на то, что до конца льготного периода растаможка будет стоит на 50% меньше, темпы оформления автомобилей остаются достаточно низкими. Именно поэтому некоторые депутаты высказывались за необходимость продления льготного периода. Впрочем, надеяться на такую поблажку теперь не стоит. 

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С 22 февраля 2019 года растаможка будет стоить уже полную стоимость. А уже с мая владельцев нелегальных "евроблях" будут ждать жесткие штрафы, вплоть до конфискации машины.

Ранее сообщалось, как кататься на "евробляхе" легально - два способа.

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Теги: евробляхи, льготный период, Южанина
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.01.2019, 14:33
Оценка:  -1
гость
Кому это стало известно? Известно всем было, когда законы в силу вступили. Или до олигофренов, только сейчас дошло что в них написано?
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