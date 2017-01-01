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Как вызвать спасателей, если автомобиль застрял в снегу

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Спасателям нужно сообщить как можно более точные координаты, желательно с привязкой на местности.
Лучше найти коллег по несчастью, собраться вместе и коллективно позвать на помощь
Лучше найти коллег по несчастью, собраться вместе и коллективно позвать на помощь
depositphotos.com

В течении зимы водителям особенно важно знать, что делать, если автомобиль попал в снеговой занос и выбраться самостоятельно нет возможности.

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Если автомобиль застрял на небольшом участке дороги - намного быстрее и проще попросить помощь у проезжающих мимо более мощных автомобилей.

Если попросить помощь не получается, или же занесло больший участок дороги, придется звонить спасателям. Лучше найти коллег по несчастью, собраться вместе и коллективно позвать на помощь - тем самым из снега вызволят больше людей.

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Спасателям нужно сообщить как можно более точные координаты, желательно с привязкой на местности.

Куда звонить, если автомобиль застрял в снегу

Служба спасения – 101, полиция 102, медицинская помощь 103.

Аналитически-диспетчерская группа Укравтодора: +380 (44) 287 11 40, kae@ukravtodor.gov.ua

  • Винницкая область – +380 (432) 67 01 92
  • Волынская область – +380 (332) 78 54 69, +380 (332) 25 01 92
  • Донецкая область – +380 (62) 352 22 55, моб. +380 (095) 152 53 04
  • Днепропетровская область – +380 (56) 234 16 84, +380 (56) 246 94 10, моб. +380 (96) 874 47 30, +380 (66) 682 58 90
  • Житомирская область – +380 (41) 2 47 05 34 и 47 05 35
  • Закарпатская область – +380 (31) 264 30 49
  • Запорожская область – +380 (61) 787 64 30, +380 (061) 787-54-35
  • Ивано-Франковская область – +380 (34) 254 93 03
  • Киевская область – +380 (44) 200 04 70
  • Кировоградская область – +380 (52) 237 90 57
  • Луганская область – +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49
  • Львовская область – +380 (32) 263 03 69, +380 (67) 370 80 67
  • Николаевская область- +380 (51) 256 41 16, +380 (67) 512 65 41
  • Одесская область – +380 (48) 778 24 07, +380 (48) 778 25 97, +380 (95) 279 39 58, +380 (93) 404 28 47, +380 (98) 041 30 04, +38 050 417 17 50
  • Полтавская область – +380 (532) 22 16 04 +380 (50) 409 80 01
  • Ровенская область – +380 (36) 226 46 10, +380 (36) 226 46 60
  • Сумская область – +380 (542) 700281, +380 (50) 307 56 92
  • Тернопольская область – +380 (35) 252 65 32
  • Харьковская область – +380 (57) 336 79 33, +380 (57) 336 77 00
  • Херсонская область – +380 (55) 236 77 88, +380 (55) 236 77 66
  • Хмельницкая область – +380 (38) 278 32 59, +380 (38) 278-32-53
  • Черкасская область – +380 (472) 71 45 34
  • Черновицкая область– +380 (37) 258 38 84
  • Черниговская область- +380 (0462) 661 893, +380 (95) 271 43 74

Ранее сообщалось, что под Уманью работники дорожной службы наносили разметку на снег - фотофакт.

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Теги: снегопад, снег, метель, застряло авто на снегу
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