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Штраф за отсутствие аптечки - законный, или нет?

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По ПДД наличие в автомобиле аптечке действительно обязательно, но законно ли решение патрульных выписывать за ее отсутствие штраф?
Аптечка обязательно должна быть в каждом авто
Аптечка обязательно должна быть в каждом авто
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По ПДД наличие в автомобиле аптечке действительно обязательно. Но законно ли решение патрульных выписывать за отсутствие аптечки штраф? Ответ на этот вопрос дало Авто24.

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Составляя штраф, патрульные квалифицируют отсутствие аптечки по ч. 1 ст. 121 КУпАП, которая предусматривает штраф в 340 гривен.

Но ч. 1 ст. 121 КУпАП касается “управление ТС с техническими неисправностями, с которыми по установленным правилам его эксплуатация запрещается“. Отсутствие аптечки не является неисправностью авто. 

Поэтому нарушение должно квалифицироваться по ст. 125 КУпАП, которая предусматривает штраф. Тем не менее, нужно помнить, что аптечка обязательно должна быть в каждом авто - в экстренной ситуации ее наличие может спасти жизнь.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда начнут конфисковать нерастоможенные “евробляхи“.

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Теги: штраф, аптечка в авто, отсутствие аптечки, ПДД
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