Ford закроет автомобильные заводы в РФ
Знаменитая автомобильная компания Ford закроет свои заводы в России. Об этом сообщает Авторевю, со ссылкой на собственные источники.
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По сообщению вице-президента Ford Стивена Армстронга совместное предприятие Ford Sollers, которому принадлежат российские заводы, перестало быть прибыльным. В данный момент проводятся меры по оптимизации производства.
В частности, будут закрыты заводы во Всеволожске Ленинградской области РФ и в Набережных Челнах, на которых выпускают Focus, Fiesta, Mondeo и EcoSport.
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На территории РФ продолжат выпускать только Ford Transit, который собирают в Елабуге.
Проблемы у российских заводов появились в 2014 году. Тогда на заводе в Всеволожске перевели производство в односменный режим и сократили 400 человек.
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