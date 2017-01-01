Ford закроет автомобильные заводы в РФ

Совместное предприятие Ford Sollers, которому принадлежат российские заводы, перестало быть прибыльным.

Знаменитая автомобильная компания Ford закроет свои заводы в России. Об этом сообщает Авторевю, со ссылкой на собственные источники.

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По сообщению вице-президента Ford Стивена Армстронга совместное предприятие Ford Sollers, которому принадлежат российские заводы, перестало быть прибыльным. В данный момент проводятся меры по оптимизации производства.

В частности, будут закрыты заводы во Всеволожске Ленинградской области РФ и в Набережных Челнах, на которых выпускают Focus, Fiesta, Mondeo и EcoSport.

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На территории РФ продолжат выпускать только Ford Transit, который собирают в Елабуге.

Проблемы у российских заводов появились в 2014 году. Тогда на заводе в Всеволожске перевели производство в односменный режим и сократили 400 человек.

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