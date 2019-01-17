Сын депутата ловко вернул в суде права, изъятые за пьяное вождение

В ноябре Зализнычный районный суд Львова признал Павла виновным, обязал выплатить штраф в 10 тысяч гривен и изъял права на год.

Дубневич признал вину, но попросил освободить от ответственности, так как работает водителем depositphotos.com

Сын нардепа Богдана Дубневича (Блок Петра Порошенка) смог вернуть водительские права, изъятые за вождение в нетрезвом виде, сославшись на то, что работает водителем. Соответствующее решение опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

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Правоохранители остановили автомобиль Павла Дубневича 2 сентября 2018 года - проверка содержания алкоголя выявила 0,29 промилле.

В ноябре Зализнычный районный суд Львова признал Павла виновным, обязал выплатить штраф в 10 тысяч гривен и изъял права на год.

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Во время заседания в апелляционном суде Дубневич признал вину, но попросил освободить от ответственности, так как работает водителем.

В суде Львовского апелляционного суда просьбу удовлетворили - теперь дело будет рассматривать трудовой коллектив ООО “Глинянска вежа“, куда Дубневич устроился шофером в ноябре 2018 года, то есть уже после того, как его поймали пьяным за рулем и признали виновным.

Ранее сообщалось, что на видео попало, как пьяный пешеход 15 минут упорно бросался под машины.