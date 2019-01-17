Сын депутата ловко вернул в суде права, изъятые за пьяное вождение
Сын нардепа Богдана Дубневича (Блок Петра Порошенка) смог вернуть водительские права, изъятые за вождение в нетрезвом виде, сославшись на то, что работает водителем. Соответствующее решение опубликовано в Едином госреестре судебных решений.
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Правоохранители остановили автомобиль Павла Дубневича 2 сентября 2018 года - проверка содержания алкоголя выявила 0,29 промилле.
В ноябре Зализнычный районный суд Львова признал Павла виновным, обязал выплатить штраф в 10 тысяч гривен и изъял права на год.
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Во время заседания в апелляционном суде Дубневич признал вину, но попросил освободить от ответственности, так как работает водителем.
В суде Львовского апелляционного суда просьбу удовлетворили - теперь дело будет рассматривать трудовой коллектив ООО “Глинянска вежа“, куда Дубневич устроился шофером в ноябре 2018 года, то есть уже после того, как его поймали пьяным за рулем и признали виновным.
Ранее сообщалось, что на видео попало, как пьяный пешеход 15 минут упорно бросался под машины.
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