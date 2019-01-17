Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вступил в силу скандальный закон о штрафах для владельцев авто

Комментариев: 1
Что делать, например, семьям, в которых автомобилем пользуются несколько человек - непонятно.
"Письма счастья" могут приходить не тем, кто совершил нарушение
"Письма счастья" могут приходить не тем, кто совершил нарушение
depositphotos.com

В силу вступил неоднозначный закон № 2262-VІІІ по которому ответственность за правонарушение будет автоматически ложиться на юридического владельца авто.

Читай также: Сын депутата ловко вернул в суде права, изъятые за пьяное вождение

Таким образом, письма счастья с штрафами будут приходить владельцам авто, не учитывая, что за рулем в момент нарушения мог находиться кто-то другой.

Правда, если автомобилем управляет не юридический владелец авто, а другая особа, ее можно зарегистрировать, как “надлежащего пользователя“ и именно она будет получать штрафы.

Проблема в том, что у одного авто может быть только один “надлежащий пользователь“. Что делать, например, семьям, в которых автомобилем пользуются несколько человек - непонятно.

Ранее сообщалось, что Ford закроет автомобильные заводы в РФ.

Поделись:
Теги: закон, ВР, штрафы, письма счастья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
donizete    17.01.2019, 17:55
Оценка:  +1
donizete
Что делать? - Не нарушать ПДД!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь