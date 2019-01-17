Вступил в силу скандальный закон о штрафах для владельцев авто
В силу вступил неоднозначный закон № 2262-VІІІ по которому ответственность за правонарушение будет автоматически ложиться на юридического владельца авто.
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Таким образом, письма счастья с штрафами будут приходить владельцам авто, не учитывая, что за рулем в момент нарушения мог находиться кто-то другой.
Правда, если автомобилем управляет не юридический владелец авто, а другая особа, ее можно зарегистрировать, как “надлежащего пользователя“ и именно она будет получать штрафы.
Проблема в том, что у одного авто может быть только один “надлежащий пользователь“. Что делать, например, семьям, в которых автомобилем пользуются несколько человек - непонятно.
Ранее сообщалось, что Ford закроет автомобильные заводы в РФ.
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