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В Украине хотят разрешить получение прав без прохождения курсов

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Похожая процедура хорошо зарекомендовала себя в Европе.
Предложение касается только категорий А, А1, А2, АМ, В, В1, ВЕ
Предложение касается только категорий А, А1, А2, АМ, В, В1, ВЕ
depositphotos.com

В Украине хотят упростить процесс получения водительских прав и разрешить сдавать экзамены без прохождения специальных курсов, тем самым лишив процесс некоторых бюрократических моментов.

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Об этом сообщает Автоцентр.

Кроме этого предлагается упразднить некоторые документы, упростить процедуру получения медицинских справок (перевести их в онлайн). Вместо курсов может быть организована система самостоятельного обучения.

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Предложение касается только категорий А, А1, А2, АМ, В, В1, ВЕ. Похожая процедура хорошо зарекомендовала себя в Европе. А в США процедура вообще упрощена максимально - достаточно принести очень ограниченный пакет документов, пройти теоретический день и, часто в этот же день, сдать практический экзамен.

Ранее сообщалось, сколько автомобилей Ferrari зарегистрировано в Украине.

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Теги: сдать на права, курсы, авто
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