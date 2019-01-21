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Жуткая статистика: Каждый день в 2018 году ловили 30 пьяных водителей

Комментариев: 6
В 2017 году нарушений было еще больше - на 3500 пьяных водителей.
В 2018 году было задержано 110 600 нетрезвых водителей.
В 2018 году было задержано 110 600 нетрезвых водителей.
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В 2018 году было задержано 110 600 нетрезвых водителей. Статистику опубликовал зам начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

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В среднем это 30 пьяных водителей в день. Цифра кажется жуткой, особенно, если учесть, что в 2017 году нарушений было еще больше - на 3500 пьяных водителей.

Остается надеяться на позитивную динамику и верить, что в 2019 году водители будут осознанней.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят разрешить получение прав без прохождения курсов.

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Теги: пьяные водители, статистика, исследование
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Комментариев (6)
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Boxerogos    21.01.2019, 14:46
Оценка:  0
Boxerogos
Если было бы так:первый штраф за бухое вождение-100000 гривен и лишение прав на 1 год без права досрочного возврата прав.
Второй штраф-миллион гривен с конфискацией транспортного средства(вне зависимости кому это ТС принадлежит) и пожизненное лишение прав.Нет денег на штраф-5 лет тюрьмы общего режим
Boxerogos    21.01.2019, 14:48
Оценка:  0
Boxerogos
а.Тогда был бы порядок.Драконовские штрафы и неотвратимость наказания-единственные меры,которые отрезвят бухарей за рулём.
zadneprohodchik    21.01.2019, 14:41
Оценка:  +1
zadneprohodchik
Та не то просто те прошлогодние убили когото и сидят.
П    21.01.2019, 14:40
Оценка:  +1
П
Судя по статистике, как брали так и берут. Либо действительно бухать стали меньше. Раньше за 100-200 баксов и "я поехал". Сколько сейчас?
flacon9havi    21.01.2019, 13:45
Оценка:  -1
flacon9havi
Час розстрілювати на місці.
нафнаф    21.01.2019, 14:21
Оценка:  +2
нафнаф
всех порохоботов
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