Жуткая статистика: Каждый день в 2018 году ловили 30 пьяных водителей

В 2017 году нарушений было еще больше - на 3500 пьяных водителей.

В 2018 году было задержано 110 600 нетрезвых водителей. facebook.com

В 2018 году было задержано 110 600 нетрезвых водителей. Статистику опубликовал зам начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

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В среднем это 30 пьяных водителей в день. Цифра кажется жуткой, особенно, если учесть, что в 2017 году нарушений было еще больше - на 3500 пьяных водителей.

Остается надеяться на позитивную динамику и верить, что в 2019 году водители будут осознанней.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят разрешить получение прав без прохождения курсов.