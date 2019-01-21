Жуткая статистика: Каждый день в 2018 году ловили 30 пьяных водителей
В 2017 году нарушений было еще больше - на 3500 пьяных водителей.
В 2018 году было задержано 110 600 нетрезвых водителей. Статистику опубликовал зам начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.
Читай также: Подержанные европейские авто скоро вернутся в Украину - эксперт
В среднем это 30 пьяных водителей в день. Цифра кажется жуткой, особенно, если учесть, что в 2017 году нарушений было еще больше - на 3500 пьяных водителей.
Остается надеяться на позитивную динамику и верить, что в 2019 году водители будут осознанней.
Ранее сообщалось, что в Украине хотят разрешить получение прав без прохождения курсов.
Полная версия правил
Второй штраф-миллион гривен с конфискацией транспортного средства(вне зависимости кому это ТС принадлежит) и пожизненное лишение прав.Нет денег на штраф-5 лет тюрьмы общего режим