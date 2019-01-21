Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В МВД прокомментировали слухи об отмене обязательных курсов вождения

Комментариев: 1
МВД не выступало с предложением отмены обязательного обучения для получения водительских прав.
В МВД выступают против отмены обучения
В МВД выступают против отмены обучения
depositphotos.com

МВД не выступало с предложением отмены обязательного обучения для получения водительских прав. Об этом заявил председатель главного Сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Читай также: В Украине хотят разрешить получение прав без прохождения курсов

“Вчера пошел хайп относительно предложения полной отмены обучения на непрофессиональные категории (легковые авто и мото). Хочу отметить, что от нас таких предложений не исходило и мы против полной отмены обучения“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подержанные европейские авто скоро вернутся в Украину - эксперт.

Поделись:
Теги: курсы вождения, МВД, водительские права
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Операторська    21.01.2019, 14:25
Оценка:  0
Операторська
та навіть при Союзі можна було екзамени по ПДР здати екстерном, а потім водіння! це ж їм вривається бабло!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь