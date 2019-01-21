В МВД прокомментировали слухи об отмене обязательных курсов вождения
МВД не выступало с предложением отмены обязательного обучения для получения водительских прав.
МВД не выступало с предложением отмены обязательного обучения для получения водительских прав. Об этом заявил председатель главного Сервисного центра МВД Владислав Криклий.
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“Вчера пошел хайп относительно предложения полной отмены обучения на непрофессиональные категории (легковые авто и мото). Хочу отметить, что от нас таких предложений не исходило и мы против полной отмены обучения“, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что подержанные европейские авто скоро вернутся в Украину - эксперт.
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