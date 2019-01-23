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Минюст передал конфискованные "евробляхи" в армию - СМИ

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Растаможка автомобилей для армии по закону не требуется.
Растаможка автомобилей для армии по закону не требуется.
Скриншот видео

Министерство юстиции Украины передало конфискованные “евробляхи“ армии и полиции. Об этом сообщает 5 канал.

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Известно, что переданный транспорт не смогли продать во время электронных торгов. Только в 2018 году армия и полиция получила более 80 машин. 

Сообщается, что растаможка автомобилей для армии по закону не требуется. Как заявил командир воинской части Андрей Сацюк, легковушки используют для перевозки личного состава, так как собственного транспорта в части нет.

Ранее сообщалось, что подержанные европейские авто скоро вернутся в Украину - эксперт.

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Теги: евробляхи, ЗСУ, Украина
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Комментариев (1)
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Gagarinn    23.01.2019, 16:55
Оценка:  0
Gagarinn
И теперь за деньги налогоплательщиков будут ремонтировать эти корыта?
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