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"ГАИ ДНР" будет изымать автомобили с украинской регистрацией

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За вождение автомобилей без регистрации "ДНР" будут штрафовать и временно изымать авто.
За повторное нарушение обещают штраф уже в 1020 рублей
За повторное нарушение обещают штраф уже в 1020 рублей
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В так называемой "ДНР" обещают изымать автомобили с "иностранной" регистрации. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

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Местное "ГАИ ДНР" будет штрафовать за вождение автомобилей без регистрации "ДНР" на 340-510 рублей и временно изымать транспортное средство. За повторное нарушение обещают штраф уже в 1020 рублей.

Ранее сообщалось, что в МВД прокомментировали слухи об отмене обязательных курсов вождения.

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Теги: ДНР, Украина, регистрация авто
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Комментариев (2)
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*******    24.01.2019, 14:42
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Продолжат отжим машин, видать красть больше нечего
Gagarinn    24.01.2019, 14:31
Оценка:  +1
Gagarinn
Гопота
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