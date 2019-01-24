"ГАИ ДНР" будет изымать автомобили с украинской регистрацией

За вождение автомобилей без регистрации "ДНР" будут штрафовать и временно изымать авто.

За повторное нарушение обещают штраф уже в 1020 рублей Сеть

В так называемой "ДНР" обещают изымать автомобили с "иностранной" регистрации. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

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Местное "ГАИ ДНР" будет штрафовать за вождение автомобилей без регистрации "ДНР" на 340-510 рублей и временно изымать транспортное средство. За повторное нарушение обещают штраф уже в 1020 рублей.

Ранее сообщалось, что в МВД прокомментировали слухи об отмене обязательных курсов вождения.