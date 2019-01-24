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На украинские автомобили обяжут наклеивать радиочастотные метки

Комментариев: 2
Радиочастотная метка будет считываться правоохранителями с помощью специального прибора.
Решение вступит в силу через 3 месяца после публикации
Решение вступит в силу через 3 месяца после публикации
УНИАН

На лобовое стекло автомобилей будут клеить радиочастотные метки о прохождении техконтроля. Соответственное решение утвердил Кабинет министров Украины. Об этом сообщает ТСН.

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Решение вступит в силу через 3 месяца после публикации. Обязательным размещение меток будет на грузовых автомобилях, автобусах, такси, пикапах, фургонах и прицепах, на автомобилях с опасными грузами и на легковых авто для перевозок пассажиров и грузов для получения дохода.

Радиочастотная метка будет считываться правоохранителями с помощью специального прибора.

Ранее сообщалось, что “ГАИ ДНР“ будет изымать автомобили с украинской регистрацией.

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Теги: техосмотр, закон, Украина
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Комментариев (2)
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    24.01.2019, 15:32
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sklyar    24.01.2019, 16:05
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