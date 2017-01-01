Супрун развенчала распространенный миф о ремнях безопасности

По словам Супрун, риск ДТП намного выше, чем риск нападения, поэтому пристегиваться таксистам все же необходимо.

В Европе обязывают пристегиваться всех без исключения depositphotos.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун высказалась о ремнях безопасности на своей странице в Facebook.

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По словам Супрун, эффективность ремней безопасности доказана научно, поэтому пользоваться ими нужно всем без исключения.

В том числе это касается и таксистов, которые частенько не пристегиваются, ссылаясь на один и тот же аргумент - возможность быстро выскочить из авто в случае нападения со стороны злоумышленника-пассажира.

По словам и.о министра, риск ДТП намного выше, чем риск нападения, поэтому пристегиваться таксистам все же необходимо.

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Также Супрун предложила пересмотреть правила, разрешающие не пристегиваться людям с инвалидностью, водителям и пассажирам скорой, инструкторам вождения и полицейским, так как эти нормы перекочевали в украинские законы еще со времен СССР и морально устарели.

В качестве примера, Супрун приводит европейский опыт, где пристегиваться обязывают всех без исключения.

Ранее сообщалось, что с 1 октября у патрульных появится новый повод для штрафов.