Скандальные "добровольные взносы" при растаможке евроблях принесли 312 млн грн

При растаможке автомобилистов вынуждают оплачивать так называемый "добровольный взнос" в размере 8500 гривен.

Как уже сообщалось ранее, владельцы “евроблях“, нарушившие сроки пребывания в Украине, были должны заплатить штраф в размере 8500 грн. Интересно, что привлечь к ответственности “евробляхеров“, которые уже оплатили штраф было непросто - за одно нарушение по закону нельзя наказывать дважды.

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В ГФС эту проблему решили оригинально. Автомобилистов вынуждают оплачивать так называемый “добровольный взнос“ в размере тех же 8500 гривен. Без этого взноса в ГФС растамаживать автомобили отказываются.

По статистике, опубликованной пресс-службой ГФС Украина, общая сумма этих “добровольных“ взносов за 2 месяца уже составила 312 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что на украинские автомобили обяжут наклеивать радиочастотные метки.