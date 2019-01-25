Причислят к "находкам": В Киеве придумали, как избавиться от брошенных авто
На территории Киева насчитывается около 600 предположительно брошенных автомобиля. Вопрос, что с ними делать уже давно оставался открытым. Но на днях Департамент транспортной инфраструктуры города все же принял решение.
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Автомобили причислят к “найденным“. О брошенных авто будут писать в СМИ, после чего их будут передавать на хранение Нацполиции. Если в течении года хозяин не найдется, автомобиль продадут. Вырученные средства в течении трех лет будут лежать на специальном банковском счете - деньги также передадут владельцу, если он найдется за этот период времени.
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По прошествии этого времени, средства передадут территориальной общине, на территории которой нашли машину.
У такого решения есть несколько юридических проблем - автомобили нельзя считать “находками“, ведь у них есть владелец. Также не совсем ясно, какие именно автомобили можно считать брошенными. Скорее всего, в ближайшее время к выполнению закона правоохранители пока не перейдут.
Ранее сообщалось, что из грузовика-брошенки 1942 года собрали роскошный заниженный рэт-род.
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