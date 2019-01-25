Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Причислят к "находкам": В Киеве придумали, как избавиться от брошенных авто

Комментариев: 1
О брошенных авто будут писать в СМИ, после чего их будут передавать на хранение Нацполиции.
С выполнением решения могут возникнуть юридические сложности
С выполнением решения могут возникнуть юридические сложности
depositphotos.com

На территории Киева насчитывается около 600 предположительно брошенных автомобиля. Вопрос, что с ними делать уже давно оставался открытым. Но на днях Департамент транспортной инфраструктуры города все же принял решение.

Читай также: Во дворе Киева нашли заброшенный лимузин Linkoln “на бляхах“

Автомобили причислят к “найденным“. О брошенных авто будут писать в СМИ, после чего их будут передавать на хранение Нацполиции. Если в течении года хозяин не найдется, автомобиль продадут. Вырученные средства в течении трех лет будут лежать на специальном банковском счете - деньги также передадут владельцу, если он найдется за этот период времени.

Читай также: Бросают авто посреди дороги: В Украине засняли загадочное явление

По прошествии этого времени, средства передадут территориальной общине, на территории которой нашли машину.

У такого решения есть несколько юридических проблем - автомобили нельзя считать “находками“, ведь у них есть владелец. Также не совсем ясно, какие именно автомобили можно считать брошенными. Скорее всего, в ближайшее время к выполнению закона правоохранители пока не перейдут.

Ранее сообщалось, что из грузовика-брошенки 1942 года собрали роскошный заниженный рэт-род.

Поделись:
Теги: брошенные авто, Киев, закон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
freederik33    25.01.2019, 17:51
Оценка:  0
freederik33
Все правильно полиции тоже нужно зарабатывать )). Вижу этот пир радости ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь