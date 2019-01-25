В Киеве предложили ограничить скорость до 30 км в час

Предложения касается дорог, расположенных возле школ и садиков.

Контроль возле учебных заведений будут осуществлять с помощью камер depositphotos.com

Возле школ и детских садиков могут ввести жесткое ограничение скорости в 30 км в час. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горобладминистрации

Читай также: В Германии хотят ограничить скорость на знаменитых автобанах

Контроль за соблюдением скоростных лимитов возле учебных заведений будут осуществлять с помощью камер, считывающих номера автомобилей нарушителей.

Такие жесткие ограничения входят в новую программу по повышению безопасности движения в Киеве. В программу также входит установка лежачих полицейских светофоров, а в некоторых случаях - переоборудование опасных участков дороги.

Читай также: Названы главные причины ДТП с пострадавшими в 2018 году

Также будут установлены яркие экраны, отображающие скорость проезжающих автомобилей.

Ранее сообщалось, что власти США оригинально решили проблему кражи дорожных знаков.