В Киеве предложили ограничить скорость до 30 км в час
Возле школ и детских садиков могут ввести жесткое ограничение скорости в 30 км в час. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горобладминистрации
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Контроль за соблюдением скоростных лимитов возле учебных заведений будут осуществлять с помощью камер, считывающих номера автомобилей нарушителей.
Такие жесткие ограничения входят в новую программу по повышению безопасности движения в Киеве. В программу также входит установка лежачих полицейских светофоров, а в некоторых случаях - переоборудование опасных участков дороги.
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Также будут установлены яркие экраны, отображающие скорость проезжающих автомобилей.
Ранее сообщалось, что власти США оригинально решили проблему кражи дорожных знаков.
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