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В Киеве предложили ограничить скорость до 30 км в час

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Предложения касается дорог, расположенных возле школ и садиков.
Контроль возле учебных заведений будут осуществлять с помощью камер
Контроль возле учебных заведений будут осуществлять с помощью камер
depositphotos.com

Возле школ и детских садиков могут ввести жесткое ограничение скорости в 30 км в час. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горобладминистрации

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Контроль за соблюдением скоростных лимитов возле учебных заведений будут осуществлять с помощью камер, считывающих номера автомобилей нарушителей.

Такие жесткие ограничения входят в новую программу по повышению безопасности движения в Киеве. В программу также входит установка лежачих полицейских светофоров, а в некоторых случаях - переоборудование опасных участков дороги.

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Также будут установлены яркие экраны, отображающие скорость проезжающих автомобилей.

Ранее сообщалось, что власти США оригинально решили проблему кражи дорожных знаков.

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Теги: скорость, скоростные лимиты, ограничение скорости, садики, школы, Киев
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Gagarinn    25.01.2019, 17:54
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