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Как растаможить автомобиль, оформленный на фирму за границей

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Обращаться за помощью нужно обязательно только к специалистам, которые берут деньги по факту выполнения работ.
В случае наличия действительной страховки и всех других документов, процедура достаточно простая
В случае наличия действительной страховки и всех других документов, процедура достаточно простая
depositphotos.com

Близится окончание сроков льготной растаможки "евроблях", поэтому владельцы автомобилей вынуждены торопиться с их оформлением. Но что делать, если автомобиль оформлен на зарубежную фирму, которая перестала существовать. Об этом рассказали Факты.

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В случае наличия действительной страховки и всех других документов, процедура снятия с учета достаточно простая и обойдется всего в 200-500 евро (зависит от типа авто). В этом случае машину даже не придется перегонять обратно в страну регистрации.

Если страховка просрочена, машину за границу везти все же придется - для получения страховки необходимо пройти техосмотр. А учитывая, что авто в базах данных уже нет, ее придется ставить на учет и только после этого снимать.

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Если у автомобилиста нет купчей на машину, а компания уже обанкротилась, то нужно узнать, остались ли у компании долги. Если нет - вполне возможно через госструктуры оформить все договоры на нового владельца. Если у компании есть долги, оформить автомобиль на нового владельца будет очень сложно и вряд ли будет стоить усилий.

Важно помнить, что обращаться за помощью в данном вопросе нужно обязательно только к специалистам, которые берут деньги по факту выполнения работ - иначе, есть большой риск нарваться на мошенников.

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Оплачивать такие услуги, как снятие с учета стоит тоже самостоятельно - это можно сделать с помощью перевода на счет сервисного центра через онлайн-банкинг даже из Украины. 

Ранее сообщалось, что Минюст передал конфискованные "евробляхи" в армию - СМИ.

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Теги: евробляхи, растаможка авто, Украина
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