Водителей в Украине предупреждают о новом штрафе

Допустимый уровень тонировки должен проверяться прибором-тауметром, иначе будет просто незаконным.

При повторном нарушении могут лишить прав сроком до полугода Сеть

Как и в большинстве стран мира, в Украине существуют ограничения на тонировку стекол в авто. По правилам, лобовое стекло должно пропускать минимум 75% света, другие стекла - 70%. Зеркальная тонировка запрещена так или иначе. Об этом сообщает Дорожный Адвокат.

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Другой вопрос, что допустимый уровень тонировки должен проверяться прибором-тауметром, иначе будет просто незаконным.

Впрочем, скоро в Украине планируют возродить техосмотры и у владельцев крутых тонированных авто могут появиться проблемы.

Напомним, что за это нарушение предусмотрен штраф 340 гривен. При повторном нарушении владельца авто могут лишить прав сроком до полугода.

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