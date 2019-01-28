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Водителей в Украине предупреждают о новом штрафе

Комментариев: 2
Допустимый уровень тонировки должен проверяться прибором-тауметром, иначе будет просто незаконным.
При повторном нарушении могут лишить прав сроком до полугода
При повторном нарушении могут лишить прав сроком до полугода
Сеть

Как и в большинстве стран мира, в Украине существуют ограничения на тонировку стекол в авто. По правилам, лобовое стекло должно пропускать минимум 75% света, другие стекла - 70%. Зеркальная тонировка запрещена так или иначе. Об этом сообщает Дорожный Адвокат.

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Другой вопрос, что допустимый уровень тонировки должен проверяться прибором-тауметром, иначе будет просто незаконным.

Впрочем, скоро в Украине планируют возродить техосмотры и у владельцев крутых тонированных авто могут появиться проблемы.

Напомним, что за это нарушение предусмотрен штраф 340 гривен. При повторном нарушении владельца авто могут лишить прав сроком до полугода.

Ранее сообщалось, как растаможить автомобиль, оформленный на фирму за границей.

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Теги: авто, штрафы, тонировка стекол, Украина
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.01.2019, 15:04
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гость
ГАИ возвращается...только с новыми"щенками".
гость  (аноним)  28.01.2019, 14:48
Оценка:  +4
гость
у владельцев "крутых автомобилей" проблем никогда не будет
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