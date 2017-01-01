Украинец смог засудить патрульных за незаконный штраф

Суд удовлетворил требование частично - вместо 42500 грн компенсации мужчина получит всего 3 тысячи.

Несогласный со штрафом полтавчанин оспорил решение в суде и смог добиться его отмены instagram.com

Любопытный случай произошел в Полтаве - водитель смог доказать в суде, что выписанный ему штраф был незаконным и получил 3000 грн компенсации морального ущерба. Об этом сообщает Дорожный адвокат.

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Жителя Полтавы оштрафовал инспектор патрульной полиции за проезд на красный. Несогласный со штрафом полтавчанин оспорил решение в суде и смог добиться его отмены. После этого водитель подал в суд еще раз, но уже о компенсации морального вреда за неправомерное наказание.

Суд удовлетворил требование частично - вместо 42500 грн компенсации мужчина получит всего 3 тысячи. Тем не менее, это уже показательный случай.

Поэтому, если патрульные пытаются выписать неправомерный штраф, стоит напомнить о том, что ответственность за незаконные действия будет нести он лично.

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