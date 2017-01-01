В Киеве начали работу инспекторы по парковке
Как анонсировалось ранее, с 1 февраля в Украине начали работу так называемые инспектора по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин.
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Впрочем, с 1 февраля на улицы вышли только 10 инспекторов - в течении 2 месяцев они будут работать в тестовом режиме. Но уже в апреле появится значительно больше инспекторов, которые начнут осуществлять фотофиксацию нарушений и действительно выписывать штрафы.
А в мае обещают внести последние необходимые юридические изменения, которые позволят эвакуировать автомобили “героев парковки“.
Ранее сообщалось, что украинских водителей нагло “разводят“ эвакуаторщики - СМИ.
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