Новый эксперимент со столбиками на дороге в центре Киева - что оградили в этот раз

Ранее на этом участке массово припарковывали автомобили, создавая аварийную ситуацию для переходящих дорогу пешеходов.

На перекрестке улиц Бассейной и Круглоуниверситетской, оградили столбиками островок безопасности facebook.com

В центре Киева, на перекрестке улиц Бассейной и Круглоуниверситетской, оградили столбиками островок безопасности.

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Ранее на этом участке массово припарковывали автомобили, создавая аварийную ситуацию для переходящих дорогу пешеходов.

Теперь припарковаться здесь уже не получиться.

Не так давно точно такими же столбиками ограничили полосу для общественного транспорта на улице Шота Руставелли - это решение вызвало спорную реакцию, так как нарушители продолжили ездить по полосе.

Ранее сообщалось, об ограждении полос для транспорта забором: Сработало ли нововведение.