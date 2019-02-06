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Неожиданное решение: Суд признал радары TruCAM незаконными

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Штраф, выписанный на основании показаний прибора признали незаконным.
Впрочем, правомерность такого решения уже поставили под сомнение
Впрочем, правомерность такого решения уже поставили под сомнение
Скриншот Youtube

В Краматорском городском суде Донецкой области был отменен штраф за превышение скорости, выписанный на основании данных радара TruCAM.

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Суд установил, что прибор TruCAM LTI 20/20 исключили из Государственного реестра средств измерительной техники еще в 2015 году, после чего прибор в реестре так и не появился. Поэтому штраф, выписанный на основании показаний прибора признали незаконным.

Впрочем, правомерность такого решения уже поставили под сомнение. Пользователь Facebook Игорь Пашкевич в комментариях к новости на странице Дорожный Адвокат напомнил, что закон, по которому средства измерительной техники обязаны быть в “Государственном реестре“ уже давно утратил силу.

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По новым законам средства измерительной техники должны только пройти оценку соответствия и дальнейшие проверки, а с этим у радаров TruCAM проблем не возникло. Поэтому, остается только дождаться официальной реакции правоохранительных органов на такое решение суда.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали работу инспекторы по парковке.

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Теги: штраф, суд, радары, TruCam
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morpeh66    06.02.2019, 16:52
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