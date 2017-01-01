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Маршртучиков будут жестко штрафовать за отказ возить льготников

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По заявлению министра, льготники каждый день вынуждены терпеть грубости и хамство маршрутчиков, которые к тому же и нарушают законы.
Штрафы могут повысить в 18 раз - с 136 до 2550 грн
Штрафы могут повысить в 18 раз - с 136 до 2550 грн
olx.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, ужесточающий ответственность маршрутчиков, которые безосновательно отказываются перевозить льготников. Об этом сообщает на своей странице в Facebook министр по делам ветеранов Ирина Фриз в Фейсбуке.

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По заявлению министра, льготники каждый день вынуждены терпеть грубости и хамство маршрутчиков, которые к тому же и нарушают законы. Штрафы могут повысить в 18 раз - с 136 до 2550 грн.

С другой стороны, по мнению эксперта общественной компании “Европатруль“ Вячеслава Коновалова проблема начинается с того, что компенсации от государства за перевозку льготников почти не доодят до маршрутчиков.

Ранее сообщалось, что суд признал радары TruCAM незаконными.

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Теги: маршрутки, льготы, Верхованая Рада
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