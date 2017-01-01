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Стало известно, какую форму получат инспекторы по парковке

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В частности, у инспекторов появилась своя форма - темно-синяя, с желтыми полосками.
Уже скоро инспекторы смогут штрафовать нарушителей правил парковки
Уже скоро инспекторы смогут штрафовать нарушителей правил парковки
auto.24tv.ua

Инспекторы по парковке уже практически готовы к началу своей службы. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, передает Авто24.

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В частности, у инспекторов появилась своя форма - темно-синяя, с желтыми полосками.

"Совсем скоро неравнодушные, инициативные и активные украинцы - инспекторы по парковке - выйдут на улицы Киева и начнут борьбу с незаконной парковкой и недобросовестными водителями", - заявил Рахматуллин.

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Уже скоро инспекторы смогут штрафовать нарушителей правил парковки, а с мая - задействовать спецтехнику для эвакуации автомобилей нарушителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве забросали мусором машину известного шоумена-"героя парковки".

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Теги: парковочные инспекторы, Киев. парковка, новые правила парковки
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