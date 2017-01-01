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Кабмин пошел на встречу "евробляхерам" и упростил процедуру растаможки

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Отныне нет необходимости проходить сертификацию для подтверждения экостандарта при таможенном оформлении и первой регистрации авто.
Cертификат соответствия можно заменить техпаспортом страны предыдущей регистрации
Cертификат соответствия можно заменить техпаспортом страны предыдущей регистрации
depositphotos.com

Кабмин решил упростить процесс растаможки и постановки на учет авто на европейской регистрации, которые ранее пребывали на территории Украины. Об этом сообщает Автоконсалтинг.

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В частности, теперь нет необходимости проходить сертификацию для подтверждения экостандарта при таможенном оформлении и первой регистрации авто. Отныне наравне с сертификатом соответствия можно использовать техпаспорт страны предыдущей регистрации.

Таким образом процесс оформления автомобилей должен заметно ускориться, ведь процесс сертификации превращается в формальность.

Таким образом процесс оформления автомобилей должен заметно ускориться
Таким образом процесс оформления автомобилей должен заметно ускориться
autoconsulting.com.ua

Ранее сообщалось, что в ВР пытаются ужесточить наказание за кражу авто.

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Теги: евробляхи, растаможка. сертификат соответствия
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