Украинским водителям упростили процедуру получения индивидуальных номеров
Украинским водителям упростили процедуру получения индивидуальных номерных знаков.
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Ранее процесс выдачи индивидуальных номеров предусматривал два посещения главного сервисного центра МВД - для заказа номеров и для получения готовых табличек.
Теперь процедуру заказа можно осуществить онлайн (в электронном кабинете водителя), или в любом территориальном сервисном центре МВД. Об этом свидетельствует приказ МВД № 1058, сообщает пресс-служба центрального СЦ МВД.
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Для получения готовых номеров как и раньше придется посещать центральный сервисный центр в Киеве.
Кроме этого, перезакрепить индивидуальные номерные знаки теперь можно тоже в любом территориальном СЦ МВД Украины - в Киев ехать больше не обязательно.
Ранее сообщалось, сколько стоит индивидуальный номерной знак.
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