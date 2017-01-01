Растаможить по техпаспорту можно не все "евробляхи" - уточнение Кабмина

Техпаспорт можно показать во время растаможки, только если в нем указан уровень экологичности машины.

Упрощение правил будет действовать только до конца льготного периода растаможки hsc.gov.ua

Не так давно в СМИ сообщали об упрощении процедуры проверки соответствия экостандартам при растаможке автомобилей - теперь автомобилистам достаточно просто показать техпаспорт страны предыдущей регистрации.

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Но как выяснилось, воспользоваться таким ослаблением правил смогут не все. Соответствующее постановление появилось на сайте Урядового портала.

Техпаспорт можно показать во время растаможки, только если в нем указан уровень экологичности машины. Иначе придется предъявить сертификат с указанными эконормами автомобиля

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Такое упрощение правил будет действовать только до конца льготного периода растаможки (до 22 февраля).

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