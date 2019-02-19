На огражденных островках традиционно парковались с нарушением правил множество автомобилистов.

На площади Победы в Киеве ликвидировали стихийную парковку

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На площади Победы в Киеве ликвидировали стихийную парковку

Очередное ограждение красными столбиками появилось на новом участке дороги в Киеве. В этот раз - на площади Победы.

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Столбиками оградили направляющие островки на проезжей части, сообщает Центр организации дорожного движения в городе Киеве.

На этих островках традиционно парковались с нарушением правил множество автомобилистов. Теперь же такие нарушения будут невозможны.

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ЦОДД опубликовал в своем Facebook фотографии для сравнения участка дороги до и после установки ограничителей.

Ранее сообщалось о новом эксперименте со столбиками на дороге в центре Киева - что оградили в этот раз.