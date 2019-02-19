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На площади Победы в Киеве ликвидировали стихийную парковку

Комментариев: 2
На огражденных островках традиционно парковались с нарушением правил множество автомобилистов.
На площади Победы в Киеве ликвидировали стихийную парковку
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На площади Победы в Киеве ликвидировали стихийную парковку
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Очередное ограждение красными столбиками появилось на новом участке дороги в Киеве. В этот раз - на площади Победы.

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Столбиками оградили направляющие островки на проезжей части, сообщает Центр организации дорожного движения в городе Киеве.

На этих островках традиционно парковались с нарушением правил множество автомобилистов. Теперь же такие нарушения будут невозможны.

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ЦОДД опубликовал в своем Facebook фотографии для сравнения участка дороги до и после установки ограничителей.

Ранее сообщалось о новом эксперименте со столбиками на дороге в центре Киева - что оградили в этот раз.

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Теги: огражденная дорога, Киев, площадь Победы, герои парковки
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Комментариев (2)
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Gagarinn    19.02.2019, 15:35
Оценка:  0
Gagarinn
Ну прям молодчаги!
А сколько парковок открыли в центре за последний год?
гость  (аноним)  19.02.2019, 15:31
Оценка:  0
гость
..сколько стоит один столбик с установкой?????????
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