На площади Победы в Киеве ликвидировали стихийную парковку
Очередное ограждение красными столбиками появилось на новом участке дороги в Киеве. В этот раз - на площади Победы.
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Столбиками оградили направляющие островки на проезжей части, сообщает Центр организации дорожного движения в городе Киеве.
На этих островках традиционно парковались с нарушением правил множество автомобилистов. Теперь же такие нарушения будут невозможны.
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ЦОДД опубликовал в своем Facebook фотографии для сравнения участка дороги до и после установки ограничителей.
Ранее сообщалось о новом эксперименте со столбиками на дороге в центре Киева - что оградили в этот раз.
Полная версия правил
А сколько парковок открыли в центре за последний год?