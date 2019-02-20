В Украине защитят от пробок полосы для общественного транспорта

При обустройстве полос будет учитываться нагрузка на дорогу, расположение и значение улицы.

В Украине планируют оборудовать защитой от пробок полосы для транспорта. Соответствующие изменение в стандарты оборудования улиц предложил внести зам начальника Минрегиона Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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В частности, предлагается использовать европейские стандарты оборудования отдельных полос для рельсового и безрельсового общественного транспорта, что может позволить “пересадить“ часть автомобилистов на автобусы и троллейбусы, разгрузив дороги от лишних машин.

При обустройстве полос будет учитываться нагрузка на дорогу, расположение и значение улицы.

Ранее сообщалось, как показала себя идея с ограждением полос для транспорта в Киеве.