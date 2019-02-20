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В Украине защитят от пробок полосы для общественного транспорта

Комментариев: 3
При обустройстве полос будет учитываться нагрузка на дорогу, расположение и значение улицы.
Ожидаемый вид новых полос общественного транспорта на украинских дорогах
Ожидаемый вид новых полос общественного транспорта на украинских дорогах
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В Украине планируют оборудовать защитой от пробок полосы для транспорта. Соответствующие изменение в стандарты оборудования улиц предложил внести зам начальника Минрегиона Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

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В частности, предлагается использовать европейские стандарты оборудования отдельных полос для рельсового и безрельсового общественного транспорта, что может позволить “пересадить“ часть автомобилистов на автобусы и троллейбусы, разгрузив дороги от лишних машин.

При обустройстве полос будет учитываться нагрузка на дорогу, расположение и значение улицы.

Ранее сообщалось, как показала себя идея с ограждением полос для транспорта в Киеве.

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Теги: дороги. автобусные полосы, Украина
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Комментариев (3)
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Gagarinn    20.02.2019, 17:49
Оценка:  0
Gagarinn
Если внимательно посмотреть на фото, то можно увидеть что полоса для ОТ слева, и это не мешает:
- повороту направо
- запарковать авто
Что вполне логично.
Наши уепаны нарисовали как попало но бабки за это срубят.
Кто ездит По Телиги-Бандеры, знает как заехать /съехать с мостов.
гость  (аноним)  20.02.2019, 17:14
Оценка:  +1
гость
самое интересное это то, что дороги и видимо даже эти ограждения делаются за деньги автовладельцев... и фактически им же и за их же деньги и заужают дорогу, вместо того, чтоб расширять и решать проблемы с пробками...
Rusico    20.02.2019, 17:30
Оценка:  -1
Rusico
расширение дорог не ведет к уменьшению пробок, это давно признали во всем мире и наоборот - стараются сужать дороги и выделять полосы для ОТ. По поводу денег на дороги - смешно, учитывая сколько неудобств в городе создает машина, начиная от вони и шума и заканчивая стихийной парковкой на тротуарах
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