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Стало известно, продлят ли сроки льготной растаможки "евроблях"

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Ближе к концу льготного срока желающих легализировать авто становилось больше с каждым днем.
По словам Министра финансов Украины Сергея Верланова, продления сроков ждать не стоит:
По словам Министра финансов Украины Сергея Верланова, продления сроков ждать не стоит:
depositphotos.com

До конца льготного периода, во время которого можно было растаможить автомобиль со скидкой 50%, остался всего один день - после 22 февраля легализировать автомобиль придется по полной стоимости. Об этом сообщает Авто24.

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Если в начале льготного периода ажиотажа среди "евробляхеров" по поводу растаможки не наблюдалось, то ближе к концу срока желающих легализировать авто становилось больше с каждым днем.

Почти сразу появились сообщения о возможном продлении льгот. Окончательно решение будет приниматься законодательно, но по словам Министра финансов Украины Сергея Верланова, продления сроков ждать не стоит:

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"Было принято решение не продлевать льготный период. Все желающие успеют воспользоваться этим правом"

По последней статистике за льготный период растаможили каждую 6-ю евробляху. Очевидно, что после того, как за растаможку авто придется платить полную стоимость, темпы легализации уже расти не будут.

Ранее сообщалось, что растаможить по техпаспорту можно не все "евробляхи" - уточнение Кабмина.

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Теги: евробляхи, растаможка, льготный период
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  21.02.2019, 15:25
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гость
Правильно. Потом задерживать и на штрафплощадку. Или пусть ездят в Литве.
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