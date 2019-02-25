Жесткие штрафы до 170 тысяч грн и конфискация авто: К чему готовиться евробляхерам

После 24 мая владельцев "евроблях" смогут штрафовать не только таможенники, но и обычные полицейские.

22 февраля в Украине закончился льготный период растаможки “евроблях“, а значит их легализация теперь будет стоить полную стоимость.

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Что ждет автомобилистов, которые не успели растаможить свои автомобили, рассказала начальник управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни Зоя Быстрова в интервью Сегодня.

После 24 мая владельцев “евроблях“ смогут штрафовать не только таможенники, но и обычные полицейские. Благодаря общей базе таможенников и полиции, стражи порядка смогут легко проверить, нарушила ли “евробляха“ сроки пребывания в стране.

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Нарушителей ждут серьезные штрафы до 170 000 гривен. В крайнем случае авто могут также конфисковать.

Таким образом, у владельцев “евроблях“ есть еще три месяца, в течении которых они должны определиться с будущем своего транспортного средства – либо растаможить, либо вернуть в страну регистрации.

Ранее сообщалось, что стало известно, продлят ли сроки льготной растаможки “евроблях“.