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С помощью системы автофиксации нарушений составлено 15,5 тыс. штрафов - МВД

Комментариев: 1
В будущем планируется масштабное расширение сети камер - в населенных пунктах установят 1187 камер, на дорогах госзначения - еще 589.
После окончания всех подготовительных работ, систему автофиксации нарушений запустят полноценно
После окончания всех подготовительных работ, систему автофиксации нарушений запустят полноценно
depositphotos.com

Появились результаты тестового запуска системы автоматической фиксации нарушений. С помощью системы камер фото и видеофиксации стражами порядка было выписано 15,5 тестовых штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает ТСН.

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В будущем планируется масштабное расширение сети камер - в населенных пунктах установят 1187 камер, на дорогах госзначения - еще 589.

В данный момент вносятся коррективы в законодательство и осуществляются технические работы по установке камер.

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После окончания всех подготовительных работ, систему автофиксации нарушений в Украине наконец-то запустят полноценно.

Также стало известно распределение средств, полученных от штрафов: половина денег уйдет в Общий фонд, 30% - в бюджеты владельцев дорог, 20% - в МВД.

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Теги: автофиксация нарушений, Украина, МВД
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.02.2019, 14:24
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гость
интересно, а на Конче Заспе установили видеофиксацию?
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