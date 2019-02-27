С помощью системы автофиксации нарушений составлено 15,5 тыс. штрафов - МВД

В будущем планируется масштабное расширение сети камер - в населенных пунктах установят 1187 камер, на дорогах госзначения - еще 589.

После окончания всех подготовительных работ, систему автофиксации нарушений запустят полноценно depositphotos.com

Появились результаты тестового запуска системы автоматической фиксации нарушений. С помощью системы камер фото и видеофиксации стражами порядка было выписано 15,5 тестовых штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает ТСН.

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В будущем планируется масштабное расширение сети камер - в населенных пунктах установят 1187 камер, на дорогах госзначения - еще 589.

В данный момент вносятся коррективы в законодательство и осуществляются технические работы по установке камер.

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После окончания всех подготовительных работ, систему автофиксации нарушений в Украине наконец-то запустят полноценно.

Также стало известно распределение средств, полученных от штрафов: половина денег уйдет в Общий фонд, 30% - в бюджеты владельцев дорог, 20% - в МВД.

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