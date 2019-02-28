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Штрафы за неправильную парковку легко отменяют в суде из-за этой лазейки

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За неправильную парковку можно получить штраф в размере от 255 до 510 гривен.
Инспекторы должны доказать факт нарушения, предоставив видео, больше 5 минут
Инспекторы должны доказать факт нарушения, предоставив видео, больше 5 минут
segodnya.ua

По правилам дорожного движения стоянка - остановка транспортного средства более, чем на 5 минут с целями, не связанными с высадкой/ посадкой пассажиров/ грузов.

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За неправильную парковку можно получить штраф в размере от 255 до 510 гривен.

Тем не менее, эти штрафы легко оспариваются в суде по очень простой причине - инспекторы должны доказать факт нарушения, предоставив видео, на котором запечатлен “простой“ авто в неположенном месте более 5 минут.

В то время, как инспекторы чаще всего ограничиваются фото, или более короткими видео. Из-за этой лазейки многие “герои парковки“ легко уходят от ответственности.

Ранее публиковался ТОП-5 героев парковки месяца, которые вызвали бурю негодования в Сети.

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Теги: суд, штраф, герои парковки
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Zasprovedlivost    28.02.2019, 17:09
Оценка:  0
Zasprovedlivost
Таранить трамваями горепарковщиков, а те пускай потом доказывают...
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