Штрафы за неправильную парковку легко отменяют в суде из-за этой лазейки

За неправильную парковку можно получить штраф в размере от 255 до 510 гривен.

По правилам дорожного движения стоянка - остановка транспортного средства более, чем на 5 минут с целями, не связанными с высадкой/ посадкой пассажиров/ грузов.

Читай также: Месть за неправильную парковку: Пятничная автоподборка #19

За неправильную парковку можно получить штраф в размере от 255 до 510 гривен.

Тем не менее, эти штрафы легко оспариваются в суде по очень простой причине - инспекторы должны доказать факт нарушения, предоставив видео, на котором запечатлен “простой“ авто в неположенном месте более 5 минут.

В то время, как инспекторы чаще всего ограничиваются фото, или более короткими видео. Из-за этой лазейки многие “герои парковки“ легко уходят от ответственности.

Ранее публиковался ТОП-5 героев парковки месяца, которые вызвали бурю негодования в Сети.