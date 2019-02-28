Штрафы за неправильную парковку легко отменяют в суде из-за этой лазейки
По правилам дорожного движения стоянка - остановка транспортного средства более, чем на 5 минут с целями, не связанными с высадкой/ посадкой пассажиров/ грузов.
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За неправильную парковку можно получить штраф в размере от 255 до 510 гривен.
Тем не менее, эти штрафы легко оспариваются в суде по очень простой причине - инспекторы должны доказать факт нарушения, предоставив видео, на котором запечатлен “простой“ авто в неположенном месте более 5 минут.
В то время, как инспекторы чаще всего ограничиваются фото, или более короткими видео. Из-за этой лазейки многие “герои парковки“ легко уходят от ответственности.
Ранее публиковался ТОП-5 героев парковки месяца, которые вызвали бурю негодования в Сети.
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