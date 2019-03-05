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Как бороться с героями парковки по закону: Инструкция

Комментариев: 1
Нужно обратиться к патрульной полиции с жалобой - в течение 30 дней ее должны рассмотреть, установить личность нарушителя и наказать его.
Следует сделать несколько фотографий правонарушения
Следует сделать несколько фотографий правонарушения
facebook.com

Сегодня публиковались фотографии народной мести пешеходов так называемым “героям парковки“. Так вот, все что было изображено на тех фотографиях - незаконно и грозит ответственностью. Как наказать любителей припарковаться на газонах и не платить потом штрафы, рассказала Инспекция по парковке г. Киева в своем Facebook.

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Во первых, по статье 40 Конституции Украины и Закона Украины об обращениях граждан, можно обратиться к патрульной полиции с жалобой - в течение 30 дней ее должны рассмотреть, установить личность нарушителя и наказать его.

Для этого следует сделать несколько фотографий правонарушения таким образом, чтобы было четко видно местность, дорожные знаки или разметку. Далее оформить заявление - от руки на листе бумаги или на компьютере (после чего распечатать его). В заявлении необходимо указать город, адрес, дату правонарушения, номерные знаки автомобиля и контактные данные заявителя, подписать, добавить фотографии.

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Распечатанное заявление или листок с написанным заявлением нужно отправить письмом в управление Патрульной полиции по адресу: ул. Федора Эрнста, 3, м. Киев, 03048. Также на странице контактов полиции есть другие контактные данные, на которые можно отправлять жалобы.

Ранее сообщалось, что появилось жуткое видео из эпицентра столкновения 47 авто.

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Теги: герои парковки, полиция, патрульная полиция, штрафы
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Юрий1    05.03.2019, 19:05
Оценка:  -1
Юрий1
Интересно, кто автор этой статьи и обращался ли он в полицию, по какому либо поводу? Или он настолько наивен, что верит в то, что полиция, будет рассматривать его жалобу? Неужели автор, верит в реформы в МВД? Уверен,- заказчик этой статейки, полиция.
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