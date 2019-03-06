"Евробляхеры" не сдаются: Придуман новый способ нелегального ввоза "евроблях"

По словам "евробляхеров", фактически они не нарушили никаких правил и задерживать их не имеют права.

Товар, который перевозит каждая "евробляха" - всего лишь пачка бумаги весом в 11 кг olx.ua

После появления новых правил растаможки автомобилей, нелегально ввозить “евробляхи“ в страну стало практически невозможно. Тем не менее, желающие пользоваться в Украине дешевыми автомобилями из Европы не сдаются и находят новые способы ввозить машины.

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Об одном из таких способов рассказал ТСН.

Зарегистрированные на европейские фирмы автомобили по бумагам используются для перевозки товаров в Украину - в таком случае по закону их можно не растамаживать.

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Впрочем, способ пока себя не зарекомендовал - на границе завернули уже 12 таких “евроблях“. По словам таможенников, товар, который перевозит каждая “евробляха“ - всего лишь пачка бумаги весом в 11 кг и очевидно, что машины ввозят для личного пользования.

По словам “евробляхеров“, фактически они не нарушили никаких правил и задерживать их не имеют права.

Ранее сообщались итоги льготного периода: сколько “евроблях“ успели растаможить за 3 месяца.