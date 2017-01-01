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Стало известно, что случилось с брошенными в приграничных селах "евробляхами"

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С появлением новых правил растаможки автомобилей, пользование евробляхами на территории Украины стало грозить серьезными штрафами.
Стало известно, что случилось с брошенными в приграничных селах "евробляхами"
© auto.24tv.ua
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Стало известно, что случилось с брошенными в приграничных селах "евробляхами"
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С появлением новых правил растаможки автомобилей, пользование евробляхами на территории Украины стало грозить серьезными штрафами. Некоторые владельцы автомобилей на еврономерах решили просто бросить свои авто в приграничных селах в соседних с Украиной странах, надеясь, что новые законы отменят, или пытаясь найти деньги на растаможку.

Такие действия вызвали негодование жителей засоренных брошенными авто сел - сообщалось, что в дворах некоторых домов можно было найти сразу 3-4 автомобиля.

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Как стало известно, местные жители просто начали разбирать на запчасти брошенные автомобили. А некоторые авто просто украли - в словацком селе Убля зафиксировали как минимум 2 таких случая.

Ранее сообщалось, что “евробляхеры“ не сдаются: Придуман новый способ нелегального ввоза “евроблях“.

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Теги: евробляхи, автоброшенки, Словакия
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