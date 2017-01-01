С появлением новых правил растаможки автомобилей, пользование евробляхами на территории Украины стало грозить серьезными штрафами.

Стало известно, что случилось с брошенными в приграничных селах "евробляхами"

Стало известно, что случилось с брошенными в приграничных селах "евробляхами"

Читай также: На пограничных пунктах усилят охрану из-за провокаций владельцев “евроблях“

С появлением новых правил растаможки автомобилей, пользование евробляхами на территории Украины стало грозить серьезными штрафами. Некоторые владельцы автомобилей на еврономерах решили просто бросить свои авто в приграничных селах в соседних с Украиной странах, надеясь, что новые законы отменят, или пытаясь найти деньги на растаможку.

Такие действия вызвали негодование жителей засоренных брошенными авто сел - сообщалось, что в дворах некоторых домов можно было найти сразу 3-4 автомобиля.

Читай также: ТОП-5 самых дешевых растаможенных евроблях

Как стало известно, местные жители просто начали разбирать на запчасти брошенные автомобили. А некоторые авто просто украли - в словацком селе Убля зафиксировали как минимум 2 таких случая.

Ранее сообщалось, что “евробляхеры“ не сдаются: Придуман новый способ нелегального ввоза “евроблях“.