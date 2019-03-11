Южанина рассказала, что ждет большую часть нелегальных "евроблях" в Украине

По мнению нардепа, около 10% евробляхеров даже не планировали растаможить авто из-за отсутствия средств.

Остальные авто, по ее словам, владельцы также не планируют растамаживать facebook.com

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала, что ожидает большую часть “евроблях“. Об этом передает Обозреватель.

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По мнению нардепа, около 10% евробляхеров даже не планировали растаможить авто из-за отсутствия средств. Такие люди просто продали свои очень подержанные машины за небольшие суммы - около 300 евро.

“Если бы мы установили льготу хотя бы для какой-то категории граждан, это стало бы новой дыркой в законодательстве. Поэтому я у всех таких граждан прошу прощения и не знаю, как им помочь“, заявила Южанина.

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Остальные авто, по ее словам, владельцы также не планируют растамаживать. “Часть из них принадлежит в частности и таким активистам, которые будут провоцировать в дальнейшем свои мероприятия возле Верховной Рады. А часть людей просто готовит эти автомобили до разборки и сдачи на металлолом“, прокомментировала нардеп.

Ранее сообщалось, что придуман новый способ нелегального ввоза “евроблях“.