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Стала доступна проверка штрафов за нарушение ПДД через Приватбанк

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Ранее кабинет был доступен только клиентам “Ощадбанка“, владельцам карточек mobile ID и лицам, имеющим электронную цифровую подпись.
Отныне в электронном кабинете водителя можно авторизоваться с помощью BankID от Приватбанка
Отныне в электронном кабинете водителя можно авторизоваться с помощью BankID от Приватбанка
privat24.ua

Отныне в электронном кабинете водителя можно авторизоваться с помощью BankID от Приватбанка. Об этом сообщает на своей странице в Facebook начальник главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

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Ранее кабинет был доступен только клиентам “Ощадбанка“ (и ряда менее известных банков), владельцам карточек mobile ID от “Киевстар“ и лицам, имеющим электронную цифровую подпись.

“И конечно мы не планируем на этом останавливаться, будем обязательно сообщать про новые апдейты, а вы не забывайте следить. Мы хоть и не церковь, но обещаем цифровой рай“, - пишет Владислав Криклий.

В сервисных центрах МВД обещают новые удобные обновления
В сервисных центрах МВД обещают новые удобные обновления
facebook.com

Ранее сообщалось, что Шулявский мост закроют через 9 дней: Карта объезда и изменения маршрутов транспорта.

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Теги: кабинет водителя, Украина, Приватбанк
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