В Украине за 7 дней поймали около 1000 пьяных водителей

Статистика охватывает данные с 13 по 19 мая 2019 года.

За прошлую неделю украинские полицейские поймали 978 пьяных водителей. Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Именно столько протоколов за пьяное вождение было выписано за 7 дней. В целом, полицейские получили 45 597 вызовов и вынесли 36 629 постановлений, 32 810 из которых - за нарушение правил дорожного движения.

В целом, полицейские получили 45 597 вызовов и вынесли 36 629 постановлений facebook.com

Ранее сообщалось, что в Украине ужесточат ответственность за пьяное вождение: Что поменяется действительно.